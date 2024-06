Kommentar von Nicolas Richter

Die Geschichte der Gaspipeline Nord Stream 2 ist die einer deutschen Träumerei. In diesem Traum fließt Energie im Überfluss; die Russen sind zwar käuflich, aber deswegen auch irgendwie steuerbar; die Amerikaner mit ihren Sicherheitsbedenken nerven, werden sich aber schon wieder beruhigen. In diesem Traum der 2010er-Jahre verleibt sich Moskau zwar die ukrainische Krim ein, die Deutschen aber können einfach weitermachen gemäß ihrer geliebten Losung "Wandel durch Handel". Als Russland allerdings am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert, endet der deutsche Traum plötzlich mit der Erkenntnis, dass Wandel durch Handel eher Handeln im Schlafwandeln war.