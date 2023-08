Kommentar von Paul Munzinger

Kann man die Drohung noch verschärfen, wenn man bereits mit Krieg gedroht hat? Man kann es zumindest versuchen. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat am Donnerstag in ihrer zweiten Sondersitzung nach dem Putsch in Niger nicht nur entschieden, "unverzüglich" eine Eingreiftruppe aufzustellen. Ihre Erklärung liest sich auch fast so, als marschiere diese Eingreiftruppe bereits auf Nigers Hauptstadt Niamey zu. Bis dann der letzte Satz betont, dass Ecowas weiterhin entschlossen sei, die verfassungsgemäße Ordnung in Niger "auf friedlichem Wege" wiederherzustellen.