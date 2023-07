Kommentar von Paul Munzinger

Seit das Militär in Niger vergangene Woche die demokratisch gewählte und dem Westen zugewandte Regierung gestürzt hat, tun Europa und die USA alles in ihrer Macht Stehende, um die Geschichte zurückzudrehen. Sie streichen Hilfszahlungen. Sie beenden die militärische Zusammenarbeit. Sie sichern dem abgesetzten Präsidenten ihre Unterstützung zu. Sie drohen mit Sanktionen. Doch je mehr sie die neuen starken Männer in Niger einzuschüchtern versuchen, umso verzweifelter wirken die Warnungen und Drohgebärden. Denn in Wahrheit ist alles in der Macht des Westens Stehende gerade ziemlich wenig.