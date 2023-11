Kommentar von Paul Munzinger

Europas Türsteher in der Sahelzone hat gekündigt. Niger will keine Migranten mehr auf dem Weg Richtung Mittelmeer aufhalten, das entsprechende Gesetz erklärte die Militärregierung des westafrikanischen Landes für ungültig. Es nehme keine Rücksicht auf die Interessen Nigers und seiner Bürger, heißt es zur Begründung. Und man muss kein Freund der Junta sein, die Ende Juli die Macht in Niamey gewaltsam an sich gerissen hatte und den gestürzten Präsidenten gefangen hält, um anzuerkennen: Mit dieser Einschätzung liegt sie nicht falsch.