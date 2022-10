Was werden diejenigen hinkriegen, die gewählt werden? Plakatwand in Hannover, kurz vor der Wahl am Sonntag.

Kommentar von Detlef Esslinger

Was Wahlen und Machtwechsel betrifft, gibt es eine alte Regel, sie ist in diesem Jahr bereits dreimal bestätigt worden. Sofern sie auch an diesem Sonntag wieder greift, muss sich Stephan Weil kaum Sorgen machen. Die Regel lautet: Amtsinhaber, die keine großen Fehler machen, werden wiedergewählt; nur Amtsinhaber, die große Fehler machen, werden abgewählt. Deshalb konnten die CDU-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im Frühjahr ihr Amt verteidigen, deshalb verlor es der CDU-Ministerpräsident des Saarlandes damals an die Herausforderin von der SPD. In Niedersachsen drückt sich das allgemeine Empfinden zur Leistung des Ministerpräsidenten Weil in dem Slogan seiner Sozialdemokraten aus: "Das Land in guten Händen."