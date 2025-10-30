Die Sechzigerjahre waren auch in den Niederlanden eine Zeit des Umbruchs, in der sich fast alles veränderte. Es gab dort besonders viele alte Zöpfe abzuschneiden. Das war auch das Anliegen der 1966 gegründeten Democraten 66, kurz D66. Die Gründer um Hans van Mierlo verstanden sich eigentlich als Bewegung, wollten neue Organisationsformen und mehr Beteiligungsmöglichkeiten wie direkte Demokratie ausprobieren. Ziemlich schnell wurden sie zu einer normalen sozial- oder linksliberalen Partei, die seither durchgängig im Parlament vertreten ist. Einen ersten Höhepunkt in der Wählergunst erlebte D66 in den Neunzigerjahren, als sie mit den Rechtsliberalen und den Sozialdemokraten die legendäre „lilafarbene“ Koalition einging, mit Wim Kok als Premier und van Mierlo als Außenminister. D66 konnte typische Forderungen umsetzen wie die Liberalisierung der Sterbehilfe und die Legalisierung der Prostitution. Eine progressive Gesellschaftspolitik und Begeisterung für Europa sind das Markenzeichen der Partei geblieben, die auch für die Legalisierung von Drogen wirbt. Bei Wahlen geht es traditionell stark auf und ab für D66, insofern wird es beim jetzigen Höhenflug wohl kaum bleiben.