In den Niederlanden ist jetzt der Radikale normal

Kommentar von Thomas Kirchner

Sechs Monate. Für niederländische Verhältnisse hat es nicht so lange gedauert, bis sich Geert Wilders und seine drei Partner auf ein Regierungsbündnis verständigt haben. Das übliche Ringelreihen in verschiedenen Konstellationen blieb aus, weil es diesmal keine Alternative gab. Die Wähler wollten eine rechte Regierung, sonst hätten sie Wilders' PVV nicht mit großem Abstand zur stärksten Partei gewählt. Das war kein Versehen, die PVV ist in den Umfragen seither noch viel höher gestiegen. Neuwahlen waren daher keine Option für Wilders' Gegner. Und vor einer großen Koalition mit Grünen und Sozialdemokraten, ohne Wilders, scheuten die Mitte-links-Parteien selbst zurück, zu sehr hätte das dem Wählerwillen widersprochen.