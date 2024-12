Man muss sich das nicht so vorstellen, dass der frühere französische Präsident jetzt keinen Fuß mehr vor den anderen setzen könnte. Die Füße von Nicolas Sarkozy sind natürlich nicht gefesselt, nachdem seine Verurteilung zu einem Jahr Haft mit Fußfessel am Mittwoch rechtskräftig geworden ist. Die Fußfessel ist in seinem Fall vielmehr ein elektronisches Gerät, das oberhalb eines Knöchels festgeschnallt wird und mit dem der Staat elektronisch seinen Aufenthaltsort überwacht.