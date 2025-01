Der Anschlag in New Orleans – ein abscheuliches Verbrechen, das weltweit, aber besonders auch in Deutschland Bestürzung und Anteilnahme hervorruft, gerade weil man hier einer solchen Untat erst vor wenigen Tagen ausgesetzt war. Wie auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg raste am Neujahrsmorgen ein Mann mit einem schweren, eigens angemieteten Wagen in der Bourbon Street in Menschen, die dort waren, einfach nur, um ein paar vergnügliche Momente zu erleben, um gemeinsam zu feiern.