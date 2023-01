Kommentar von Felix Haselsteiner

Jacinda Ardern wird als eine Politikerin in die Geschichte eingehen, die größer war als das Land, das sie regiert hat. Neuseeland ist für Europa und die USA wegen seiner Kolonialgeschichte und der Bevölkerungsstruktur in gewisser Weise relevant - global betrachtet aber mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern nicht weiter bedeutend. Neuseeland kann keine globalen Veränderungen anstoßen, weder in der Klimapolitik noch im Konflikt zwischen China und den USA. Die G 5, die G 7, die G 20 können das, aber im Konzert der Großen wird der Pazifikstaat immer die Rolle einnehmen, die er auch auf Landkarten vertritt: eine unscheinbare am Rand.