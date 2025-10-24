Donald Trump fühlt sich provoziert durch eine Abstimmung in der Knesset und lässt Israel seinen Ärger spüren. Für dessen Ministerpräsidenten wird die Lage immer heikler.

Prognosen über politische Ereignisse sind besonders schwierig, wenn bei diesen Donald Trump eine Rolle spielt. Anders ist dies derzeit ausnahmsweise bei den Bestrebungen rechter israelischer Parlamentarier, ihr Land solle Teile des palästinensischen Westjordanlands annektieren. Ihr erster Abstimmungserfolg in der Knesset dürfte folgenlos bleiben. Denn einen solchen Schritt lässt der US-Präsident nicht zu: Es wäre nicht nur das Ende seines Friedensplans für Gaza, sondern eine Gefahr für seine anderen Ziele in Nahost.