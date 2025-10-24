Zum Hauptinhalt springen

MeinungNahost:Der US-Präsident zeigt Benjamin Netanjahu die Grenzen auf

Portrait undefined Matthias Kolb

Kommentar von Matthias Kolb

Israelische Siedlung Maale Adumim im besetzten Westjordanland: In Washington wächst der Unmut. (Foto: Ronen Zvulun/REUTERS)

Donald Trump fühlt sich provoziert durch eine Abstimmung in der Knesset und lässt Israel seinen Ärger spüren. Für dessen Ministerpräsidenten wird die Lage immer heikler.

Prognosen über politische Ereignisse sind besonders schwierig, wenn bei diesen Donald Trump eine Rolle spielt. Anders ist dies derzeit ausnahmsweise bei den Bestrebungen rechter israelischer Parlamentarier, ihr Land solle Teile des palästinensischen Westjordanlands annektieren. Ihr erster Abstimmungserfolg in der Knesset dürfte folgenlos bleiben. Denn einen solchen Schritt lässt der US-Präsident nicht zu: Es wäre nicht nur das Ende seines Friedensplans für Gaza, sondern eine Gefahr für seine anderen Ziele in Nahost.

