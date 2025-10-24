Prognosen über politische Ereignisse sind besonders schwierig, wenn bei diesen Donald Trump eine Rolle spielt. Anders ist dies derzeit ausnahmsweise bei den Bestrebungen rechter israelischer Parlamentarier, ihr Land solle Teile des palästinensischen Westjordanlands annektieren. Ihr erster Abstimmungserfolg in der Knesset dürfte folgenlos bleiben. Denn einen solchen Schritt lässt der US-Präsident nicht zu: Es wäre nicht nur das Ende seines Friedensplans für Gaza, sondern eine Gefahr für seine anderen Ziele in Nahost.
MeinungNahost:Der US-Präsident zeigt Benjamin Netanjahu die Grenzen auf
Kommentar von Matthias Kolb
Donald Trump fühlt sich provoziert durch eine Abstimmung in der Knesset und lässt Israel seinen Ärger spüren. Für dessen Ministerpräsidenten wird die Lage immer heikler.
Krieg in Nahost:Westjordanland-Abstimmung in Israel: Vance fühlt sich beleidigt
„Wenn das ein politischer Stunt war, ist es ein sehr dummer“, sagt der US-Vizepräsident über eine erste Abstimmung des israelischen Parlaments zu einer Annexion des Westjordanlands.
