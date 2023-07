Ein Land in seiner größten Krise: Szene aus Jerusalem, von Montagabend.

Wer Netanjahus Vorgehen ignoriert, der toleriert es damit. Was man immer bedenken muss: Der Premier baut die Demokratie ab. Und er gefährdet die Sicherheit der ganzen Region.

Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Was in Israel passiert, ist eine Zäsur. Diese Regierung, der Rechtsextreme, Siedlervertreter und Religiöse angehören, hat nun gezeigt: Sie ist entschlossen, den Staat nach ihren Vorstellungen umzubauen. Das ist ein historischer, ein weit in die Zukunft reichender Eingriff, der Zehntausende auf die Straße treibt. Die Pfeiler des Staates werden verschoben, 75 Jahre nach der Staatsgründung gilt nun nicht mehr, dass Israel jüdisch und demokratisch gleichermaßen ist.