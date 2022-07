Kommentar von Roland Preuß

Es hat gerade angefangen. Mit den ersten Abrechnungen der Nebenkosten für 2021, die bei Mieterinnen und Mietern in diesen Wochen anlanden, werden die Folgen von Energiekrise und Krieg in der Ukraine erschreckend anschaulich. Teurer gewordenes Gas und Öl führen zu schmerzhaften Nachzahlungen. Und dies ist nur ein Vorgeschmack: 2021 hoben die Preise erst im Herbst ab, das vergangene Jahr ist im Vergleich zu diesem noch harmlos. Da kommt was zu auf Millionen Mieter. Die allgemein steigenden Preise verursachen schon genug Probleme: Menschen müssen etwa am Essen sparen oder um ihren Job fürchten, weil der Betrieb von der Pleite bedroht ist. Die Energiekrise darf nicht auch noch dazu führen, dass die Menschen ihre Wohnung verlieren, weil sie ihre Nebenkosten nicht mehr bezahlen können. Deshalb muss die Politik eingreifen.

Für diese Krise sind weder die Mieter verantwortlich noch die Vermieter. Wladimir Putin hat sie ausgelöst durch seinen Überfall auf die Ukraine, und er finanziert seinen Krieg durch die gestiegenen Preise für Gas und Öl. Da der Herrscher im Kreml bei deutschen Nebenkostenabrechnungen aber eher nicht aushelfen wird, muss eine Lastenteilung gefunden werden zwischen Mietern, Vermietern und Staat. In den meisten Fällen werden Mieter Unterstützung benötigen. Viele von ihnen geben schon jetzt wenigstens ein Drittel ihres Einkommens für die Miete aus - da ist es nicht weit bis zu einer Notlage.

Auch viele Vermieter sind auf die Einnahmen angewiesen

Wer nun meint, dass nur die Mieter geschützt werden müssten und Vermieter und Staat die Lasten schultern, der macht es sich allerdings zu einfach. Der Großteil der Wohnungen in Deutschland wird von Privatleuten vermietet, auch von ihnen sind viele auf die Einnahmen angewiesen, etwa um ihre kleine Rente aufzubessern. Wer die höheren Energiepreise auf diese Menschen abwälzt, und sei es nur zeitweise, der lindert die Not bei der einen Gruppe, ruft bei der anderen aber eine neue hervor. Selbst größere Vermieter sind davor nicht gefeit, dies lässt sich bei Wohnungsgenossenschaften beobachten: Sie müssen derzeit die höheren Gas- und Ölpreise für ihre Mieter vorstrecken, weil sie das Geld erst mit der Nebenkostenabrechnung wieder hereinbekommen - wenn überhaupt. Das bringt manche dieser sozialen Vermieter bereits in Schwierigkeiten.

Auch der Staat wird nicht alles ausgleichen können, wenn er weiterhin in Energiewende und Bildung, Nahverkehr und Digitalisierung investieren will. Es geht um gezielte Hilfen, nicht um eine Breitbandlösung wie den Tankrabatt. Nötig ist ein Schutzschirm für Mieter und Vermieter. Aber bitte einer, unter dem sich nur versammeln kann, wer durch die hohen Energiepreise tatsächlich in Schwierigkeiten geraten ist. Ein gut verdienender Single, der zehn Prozent seines Einkommens für die Miete ausgibt, zählt da eher nicht dazu. Eine vierköpfige Familie, die es gerade so über die Runden schafft, schon. Auf solch eine Familie kommen im Schnitt an die 2000 Euro Zusatzkosten zu - und zwar nur für Gas in diesem Jahr.

Bei allem Ausgleich, den die Bundesregierung nun leisten muss: Bei denjenigen, die nicht in Schwierigkeiten geraten, dürfen etwas höhere Preise ihre Wirkung entfalten. Man wird die Energiekrise nicht mit Licht aus und kalt duschen meistern. Ein bedachterer Umgang mit Energie als bisher aber ist allemal gut.