Von Detlef Esslinger

Was kann, was darf ein Politiker nebenher verdienen? Was ist legal, was noch legitim - und was nicht mehr? Die Bemerkungen, die dazu über Pfingsten aus der Union zu hören waren, sind - wenn man es wohlwollend betrachtet - putzig. Man könnte aber auch sagen: Da schmeißt jemand mit Steinchen aus dem Glaspalast. CSU-Generalsekretär Markus Blume warf der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, die "Verschleierung von Sonderzuwendungen" vor, der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, bescheinigte der politischen Konkurrenz gar "Doppelmoral" - weil die Grünen von anderen stets die Offenlegung aller Nebeneinkünfte forderten, dies aber selber nicht praktizierten.