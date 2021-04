So war es im Januar in Moskau: Bürger demonstrieren, Putins Uniformierte prügeln.

Russlands Präsident gibt so gern den starken Mann. Doch er geht jetzt erbarmungslos gegen jede Opposition vor. Das tun nur Machthaber, die sich ernsthaft in Gefahr sehen.

Kommentar von Silke Bigalke

Der Protestaufruf ist eine Verzweiflungstat, denn normalerweise agiert das Team von Alexej Nawalny sehr überlegt. Nun aber sollen die Menschen am Abend mitten in der Woche auf die Straße gehen, an diesem Mittwoch, der Wetterbericht sagt Regen voraus, die Zeit ist knapp. Durch die Hast riskiert die Opposition, dass weniger Menschen kommen. Ihre vorerst letzte Karte gegen den Kreml hätte sie dann verspielt. Offenbar sahen Nawalnys Mitstreiter keinen anderen Ausweg.