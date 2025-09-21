Kampfjets über Estland, Drohnen über Polen: Die Provokationen Russlands häufen sich. Auch wegen US-Präsident Donald Trump .

Humor haben sie immerhin noch bei der Nato. „Das ist nicht die Art von Verhalten, die man von einer professionellen Luftwaffe erwarten würde“, teilte das Supreme Headquarters Allied Powers Europe, das militärische Oberkommando der Allianz, am Freitag mit. Zuvor waren drei russische Kampfjets über der Ostsee in den Luftraum des Nato-Mitglieds Estland eingedrungen und eine knappe Viertelstunde darin herumgeflogen. Der estnischen Hauptstadt Tallinn näherten sie sich dabei bis auf wenige Kilometer.