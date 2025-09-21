Zum Hauptinhalt springen

MeinungOsteuropa:Putin kommt seinem Ziel, einer Zerstörung der Nato, Schritt für Schritt näher

Kommentar von Hubert Wetzel

Zu einer außerordentlichen Sitzung traf sich die polnische Regierung mit dem Generalstabschef der Armee, Wieslaw Kukula, und Polizeichef Marek Boron schon Anfang September.
Zu einer außerordentlichen Sitzung traf sich die polnische Regierung mit dem Generalstabschef der Armee, Wieslaw Kukula, und Polizeichef Marek Boron schon Anfang September. (Foto: IMAGO/Jacek Szydlowski / Forum/IMAGO/Forum)

Kampfjets über Estland, Drohnen über Polen: Die Provokationen Russlands häufen sich. Auch wegen US-Präsident Donald Trump .

Humor haben sie immerhin noch bei der Nato. „Das ist nicht die Art von Verhalten, die man von einer professionellen Luftwaffe erwarten würde“, teilte das Supreme Headquarters Allied Powers Europe, das militärische Oberkommando der Allianz, am Freitag mit. Zuvor waren drei russische Kampfjets über der Ostsee in den Luftraum des Nato-Mitglieds Estland eingedrungen und eine knappe Viertelstunde darin herumgeflogen. Der estnischen Hauptstadt Tallinn näherten sie sich dabei bis auf wenige Kilometer.

Hybrider Krieg im Baltikum
:Estlands Ruf an die Partner als Zeichen der Stärke

Schon wieder haben russische Kampfjets den estnischen Luftraum verletzt, den jüngsten Vorfall nennt  Estlands Außenminister „beispiellos brutal“. Deshalb sucht die Regierung die Unterstützung der Nato.

SZ PlusVon Viktoria Großmann

