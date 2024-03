Kommentar von Hubert Wetzel

Aber Wladimir Putin ist doch trotzdem ein brillanter Stratege, oder? So wird der russische Präsident schließlich immer beschrieben von den Leuten im Westen, die ihn bewundern. Putin, so heißt es, spiele Schach wie ein Großmeister: kühn vorausschauend, kühl berechnend, in Gedanken und Taten immer schon drei, vier Züge weiter als seine Gegner - unschlagbar. In Amerika und Europa hingegen seien nur lauter dilettantische Damespieler am Werk, die ihre Steinchen herumschieben.