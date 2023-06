Kommentar von Paul-Anton Krüger

Deutschland hat sich, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, eine Nationale Sicherheitsstrategie gegeben. Das ist gut und wichtig: Solche Positionsbestimmungen gehören in anderen Staaten des politischen Westens zum Usus. Sie bieten den eigenen Bürgern und anderen Staaten Orientierung. Das ist gerade in Deutschland wichtig, wo Sicherheitspolitik bis zum russischen Angriff auf die Ukraine eine Nischenrolle eingenommen hatte, übrigens auch in den Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien.