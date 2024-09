Kommentar von Stefan Kornelius

In der schier endlosen Reihe schiitischer „Märtyrer“ steht Hassan Nasrallah nun an vorderster Stelle. Ein Symbol der Machtmanipulation, islamistischer Verblendung, zerstörerischer Ambition – kurzum: Die Zentralfigur der Tragödie, die sich seit Jahrzehnten im Nahen Osten in immer neuen Wellen der Gewalt entlädt, ist tot. Israels Premier formuliert es so: „Nasrallah war kein Terrorist, er war der Terrorist.“