Die Midterms sind vorbei. In der zynischen Welt, die der US-Präsident wohl hinterlässt, hat das Regime in Teheran seinen Platz gefunden. Einen möglichen neuen Krieg fürchtet es nicht.

Das iranische Regime freute sich diese Woche über einen Wahlsieg. Nicht im eigenen Land, dort haben Wahlen ja kaum Bedeutung. Die Wahlen, um die es ging, waren die Midterms in den Vereinigten Staaten. „Das amerikanische Volk hat Ihnen eine klare Botschaft gesendet“, schrieb auf X der Sprecher des Teheraner Außenministeriums, an US-Präsident Trump gerichtet: „Hochmut kommt vor dem Fall.“