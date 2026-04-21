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MeinungKrieg in NahostPakistans Diplomatie wirkt, gerade in der Welt der Bullys

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Kommentar von Tobias Matern

Lesezeit: 2 Min.

Dank dieser Schilder an den Laternen in Islamabad ist nicht zu übersehen, dass hier Verhandlungen zwischen den USA und Iran stattfinden sollen.
Dank dieser Schilder an den Laternen in Islamabad ist nicht zu übersehen, dass hier Verhandlungen zwischen den USA und Iran stattfinden sollen. Anjum Naveed/AP/dpa

Im Konflikt zwischen Iran und den USA hat sich Pakistan als Vermittler nahezu unersetzbar gemacht. Auch aus innenpolitischen Gründen.

Kommen sie, kommen sie nicht, kommen sie doch? Das, was sich dieser Tage auf offener Weltbühne abspielt, mutet an wie das niedliche Orakelspiel mit dem Gänseblümchen. Doch es ist viel zu ernst für Spielchen.

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