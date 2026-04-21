Kommen sie, kommen sie nicht, kommen sie doch? Das, was sich dieser Tage auf offener Weltbühne abspielt, mutet an wie das niedliche Orakelspiel mit dem Gänseblümchen. Doch es ist viel zu ernst für Spielchen.
MeinungKrieg in NahostPakistans Diplomatie wirkt, gerade in der Welt der Bullys
Kommentar von Tobias Matern
Lesezeit: 2 Min.
Im Konflikt zwischen Iran und den USA hat sich Pakistan als Vermittler nahezu unersetzbar gemacht. Auch aus innenpolitischen Gründen.
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