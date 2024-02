Dover Air Force Base, Delaware, am 2. Februar 2024: US-Präsident Joe Biden vor den Särgen dreier Soldaten, die bei einem Angriff in Syrien getötet wurden. Nun lässt er zurückschlagen.

Kommentar von Stefan Kornelius

Joe Biden führt im Nahen Osten einen Krieg an gleich drei Fronten: politisch, diplomatisch und militärisch. Ohne Zweifel hat sich der amerikanische Präsident in eine hochkomplexe Lage manövriert - oder manövrieren lassen. Denn die Ereigniskette lässt den USA keine andere Wahl, als ihre Interessen mit Wucht zu verfolgen und ein klares Ziel in diesem vielschichtigen Konflikt zu definieren. Hielte sich Biden zurück, würde er zum Getriebenen und schließlich zum Opfer - Opfer der israelischen Hardliner um Premier Netanjahu, Opfer Irans und dessen mehr oder weniger unkontrollierbarer Milizen und schließlich Opfer der eigenen Ambitionen. Denn in Nahost steht nicht weniger als die Glaubwürdigkeit einer Supermacht zur Disposition.