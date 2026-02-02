Am Samstag starben 31 Palästinenser bei Luftangriffen der israelischen Armee, Zelte sollen gebrannt haben und Kinder gestorben sein. Auf Satellitenbildern kann man sehen, wie die Armee die gelben Grenzsteine immer weiter nach Gaza hineinverschiebt. Eigentlich sollte Israel nur 53 Prozent von Gaza besetzt halten dürfen, jetzt sind es wohl schon fünf Prozent mehr. Überall, wo die israelischen Soldaten sind, werden Häuser zerstört, Straßen, Kläranlagen und die Felder von Bauern. Sieht so Frieden aus?
MeinungNahostIn Israel und Gaza gibt es keinerlei Einsicht, auf keiner Seite
Kommentar von Bernd Dörries
Lesezeit: 3 Min.
Technologisch und militärisch ist der jüdische Staat ein Gigant, im Friedenschließen verhält er sich wie ein Amateur. Und die Palästinenser müssen sich fragen, warum sie in nun fast 100 Jahren ihrem eigenen Staat nicht näher gekommen sind.
Meinung
Schwarz-Rot:Wenn die Regierung vier Jahre in der Pubertät bleiben will, wird sie nicht halten
Lesen Sie mehr zum Thema