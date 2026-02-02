Zum Hauptinhalt springen

MeinungNahostIn Israel und Gaza gibt es keinerlei Einsicht, auf keiner Seite

Portrait undefined Bernd Dörries

Kommentar von Bernd Dörries

Lesezeit: 3 Min.

Palästinenser trauern nach israelischen Luftschlägen in der Gegend von Khan Yunis. um Angehörige.
Palästinenser trauern nach israelischen Luftschlägen in der Gegend von Khan Yunis. um Angehörige. (Foto: Abed Rahim Khatib/IMAGO/Anadolu Agency)

Technologisch und militärisch ist der jüdische Staat ein Gigant, im Friedenschließen verhält er sich wie ein Amateur. Und die Palästinenser müssen sich fragen, warum sie in nun fast 100 Jahren ihrem eigenen Staat nicht näher gekommen sind.

Am Samstag starben 31 Palästinenser bei Luftangriffen der israelischen Armee, Zelte sollen gebrannt haben und Kinder gestorben sein. Auf Satellitenbildern kann man sehen, wie die Armee die gelben Grenzsteine immer weiter nach Gaza hineinverschiebt. Eigentlich sollte Israel nur 53 Prozent von Gaza besetzt halten dürfen, jetzt sind es wohl schon fünf Prozent mehr. Überall, wo die israelischen Soldaten sind, werden Häuser zerstört, Straßen, Kläranlagen und die Felder von Bauern. Sieht so Frieden aus?

Zur SZ-Startseite

MeinungSchwarz-Rot
:Wenn die Regierung vier Jahre in der Pubertät bleiben will, wird sie nicht halten

SZ PlusKommentar von Kurt Kister

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite