Am Samstag starben 31 Palästinenser bei Luftangriffen der israelischen Armee, Zelte sollen gebrannt haben und Kinder gestorben sein. Auf Satellitenbildern kann man sehen, wie die Armee die gelben Grenzsteine immer weiter nach Gaza hineinverschiebt. Eigentlich sollte Israel nur 53 Prozent von Gaza besetzt halten dürfen, jetzt sind es wohl schon fünf Prozent mehr. Überall, wo die israelischen Soldaten sind, werden Häuser zerstört, Straßen, Kläranlagen und die Felder von Bauern. Sieht so Frieden aus?