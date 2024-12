Elon Musk hat also auch eine Meinung zu Deutschland, und why not? Selbstverständlich darf der Milliardär seine Sicht in aller Öffentlichkeit vertreten, so wie er das zunächst auf seiner eigenen Kommunikationsplattform X und nun noch einmal ausführlicher in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag getan hat. Das ist sein Recht, ganz gleich wie wenig Wert er der Demokratie im Zentrum Europas beimisst; ganz gleich wie unwissend er hinsichtlich der Parteienlandschaft in Deutschland argumentiert.