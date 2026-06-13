Bis zum Ende des ersten Handelstages stieg die Aktie des Raumfahrtunternehmens um 19 Prozent. Unzählige Kleinanleger hängen jetzt mit drin. Dabei hat der neue Billionär schon bewiesen, wie leichtsinnig er mit dem Vertrauen von Investoren umgeht.

Für den Moment sieht es aus, als habe er alles richtig gemacht. Der Börsengang von Elon Musks Raumfahrtkonzern Space-X war ein Erfolg. Musk, der nun der erste Billionär ist, steht als großer Sieger da. Als Mann, dem das größte Marktdebüt aller Zeiten gelungen ist.