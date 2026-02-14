Marco Rubio gilt in Europa als der Mann in der Regierung von Donald Trump, mit dem man vernünftig zusammenarbeiten kann. Der amerikanische Außenminister wird als eher traditioneller Außen- und Sicherheitspolitiker gesehen, als jemand, der Allianzen zu schätzen weiß, vor allem die transatlantische. Rubio, so die Interpretation, setzt sich damit von den Europa-Verächtern, den rechtspopulistischen Kulturkriegern und Make-America-Great-Again-Kämpfern in Trumps Team ab, zu denen zum Beispiel Vizepräsident J. D. Vance zählt.