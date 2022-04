Von Anna Hoben

Dieter Reiter und seine Stadtverwaltung sind gerade stark gefordert, Tausende Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Nun aber steht für den Münchner Oberbürgermeister eine Herausforderung an, die es nur in dieser Stadt gibt und die hier so aufgeladen ist wie wenig anderes: Wird das Oktoberfest im Herbst nach zweimaliger Pause wieder stattfinden? Die Stadt ist die Veranstalterin des mit regelmäßig etwa sechs Millionen Besuchern größten Volksfests der Welt, die Verantwortung liegt also beim OB. Seine Entscheidung will Reiter in dieser Woche treffen.