Was soll man von einem Mann halten, der am Sonntag angeblich zum Ministerpräsidenten gewählt werden will, Markus Frohnmaier von der AfD, die Tage davor aber in Amerika verbringt? Wie respektabel wiederum ist der CDU-Bewerber Manuel Hagel, der sich keine rechte Entschuldigung abringen kann, nachdem ein altes Video von ihm bekannt wurde, mit Sprüchen über rehbraune Augen einer 16-Jährigen? Und: Gefährdet in München gerade der SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter seinen Sieg, indem er nebenher beim FC Bayern verdient, es aber nie für nötig hielt, dies zu melden?
MeinungMünchen und Baden-WürttembergDie Wähler von demokratischen Parteien sind leicht zu verschrecken
Kommentar von Detlef Esslinger
Lesezeit: 2 Min.
Der Oberbürgermeister hier sowie der CDU-Bewerber in Stuttgart leisten sich beide ähnliche Fehler – dessen Konkurrent von der AfD übrigens auch. Aber sie gehen dabei unterschiedlich große Risiken ein.
Münchner OB gibt Verfehlung zu:Dieter Reiter bekommt jährlich 20 000 Euro vom FC Bayern – ohne Genehmigung
Münchens Oberbürgermeister räumt ein, bereits als Verwaltungsbeirat des Fußball-Rekordmeisters Vergütungen erhalten zu haben. Damit droht ihm ein Disziplinarverfahren – noch bevor die offenen Fragen zu seinem Aufstieg in den Aufsichtsrat beantwortet sind.
