Was soll man von einem Mann halten, der am Sonntag angeblich zum Ministerpräsidenten gewählt werden will, Markus Frohnmaier von der AfD, die Tage davor aber in Amerika verbringt? Wie respektabel wiederum ist der CDU-Bewerber Manuel Hagel, der sich keine rechte Entschuldigung abringen kann, nachdem ein altes Video von ihm bekannt wurde, mit Sprüchen über rehbraune Augen einer 16-Jährigen? Und: Gefährdet in München gerade der SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter seinen Sieg, indem er nebenher beim FC Bayern verdient, es aber nie für nötig hielt, dies zu melden?