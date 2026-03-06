Zum Hauptinhalt springen

MeinungMünchen und Baden-WürttembergDie Wähler von demokratischen Parteien sind leicht zu verschrecken

Portrait undefined Detlef Esslinger

Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 2 Min.

Die eine Hälfte der Stadt wird solche Bilder ganz großartig finden: Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit dem deutschen Meister Harry Kane.
Die eine Hälfte der Stadt wird solche Bilder ganz großartig finden: Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit dem deutschen Meister Harry Kane. Johannes Simon/Getty Images

Der Oberbürgermeister hier sowie der CDU-Bewerber in Stuttgart leisten sich beide ähnliche Fehler – dessen Konkurrent von der AfD übrigens auch. Aber sie gehen dabei unterschiedlich große Risiken ein.

Was soll man von einem Mann halten, der am Sonntag angeblich zum Ministerpräsidenten gewählt werden will, Markus Frohnmaier von der AfD, die Tage davor aber in Amerika verbringt? Wie respektabel wiederum ist der CDU-Bewerber Manuel Hagel, der sich keine rechte Entschuldigung abringen kann, nachdem ein altes Video von ihm bekannt wurde, mit Sprüchen über rehbraune Augen einer 16-Jährigen? Und: Gefährdet in München gerade der SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter seinen Sieg, indem er nebenher beim FC Bayern verdient, es aber nie für nötig hielt, dies zu melden?

