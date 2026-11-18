Man kann der Münchner Mieterin nur gratulieren. Sie war der Überzeugung, dass sie viel zu viel für ihre 70-Quadratmeter-Wohnung bezahlen musste, und hat nach fast vier Jahren Rechtsstreit recht bekommen. Und nicht nur das: Von ihrer Vermieterin bekommt sie rund 58 000 Euro zu viel gezahlter Miete inklusive Zinsen zurück, weil die Mietpreisbremse nicht beachtet wurde. Das zeigt: Es lohnt sich, nicht einfach resigniert hinzunehmen, dass Wohnungen in München wie durch ein Naturgesetz mehr als 20 Euro pro Quadratmeter kosten. Es kommt auf Lage, Alter, Zustand und Ausstattung an. In diesem Fall fand das Gericht, dass die vor 1967 erbaute Wohnung im fünften Stock ohne Balkon, in die von der Vermieterin ein paar Ikeamöbel hineingestellt wurden, selbst im beliebten Glockenbachviertel nicht mehr als 16,76 Euro pro Quadratmeter kosten darf.