Eine Welle ist, so heißt es im Lexikon der Physik, „eine sich räumlich ausbreitende Erregung, die Energie transportiert“. Mit Blick auf die Welle, die seit geraumer Zeit München in eine Aufregung versetzt, die der Rest des Landes der Stadt vermutlich gar nicht zugetraut hätte, darf man konstatieren: Oh ja, so ist es. An sich räumlich ausbreitender Erregung nämlich ist kein Mangel, seit der Münchner Eisbach nur noch ein Bach, aber kein Surfspot mehr ist. Strenggenommen geht es bei dem Disput ja sogar um eine Ex-Welle; die Energie aber, die selbige trotzdem noch transportiert, ist ungebrochen.