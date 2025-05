Beim Sport kommt es auf das Timing an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist deshalb zu gratulieren. In selten vorgeführter Harmonie traten der CSU- und der SPD-Politiker zusammen im Münchner Olympiastadion auf, um an der sporthistorischen Stätte ihre gemeinsamen Ambitionen vorzuführen: München meint es ernst. In elf, fünfzehn oder 19 Jahren sollen in der bayerischen Landeshauptstadt erneut Olympische Sommerspiele stattfinden.