In all der politischen Nachbetrachtung zur Kommunalwahl in Bayern dürfen die menschlichen Aspekte nicht fehlen. Schillernde Persönlichkeiten, die den Rathäusern Glanz verleihen, die hinwegstrahlen über Diskussionen wegen miserabler Kommunalfinanzen, gibt es nämlich zuhauf. In Tüßling hat es die sogenannte Kaffee-Gräfin zur Bürgermeisterin gebracht. Ein Sternekoch, der auch Kochbücher für Markus Söder schrieb, sitzt im Kulmbacher Kreistag. Klatsch ist sozialer Klebstoff, das interessiert.