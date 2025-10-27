Der erste Schritt ist geschafft mit dem Münchner Ja. Doch die deutsche Bewerbung darf jetzt nicht wieder im Verbands-Klein-Klein versumpfen, sondern muss sich etwas trauen. Vorbild: Paris.

München hat „Ja“ gesagt zu Olympia. Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht. Die Münchnerinnen und Münchner haben Lust darauf, Gastgeber sein. Sie wollen, dass sich etwas tut in ihrer bisweilen saturierten Stadt. Sie erkennen vielleicht auch den gesellschaftlichen Wert des Sports über ein Zweieinhalb-Wochen-Event hinaus. Man hatte das gar nicht für möglich gehalten: dass es mal wieder gelingen könnte, Gesellschaften für etwas zu mobilisieren anstatt immer nur gegen etwas.