Eine neue Rekordzahl an Besuchern hatte das Oktoberfest. Der Oberbürgermeister mag das feiern. Viele Münchner sehen es anders. Und es könnte bald sogar noch schlimmer werden.

München kuriert sich gerade noch vom Oktoberfestrausch aus. Da ist es an der Zeit, einmal halbwegs nüchtern zu bilanzieren, ob die Wiesn in diesem Jahr wirklich ganz so grandios war, wie es Grünen-Oberbürgermeister Dominik Krause zum Abschluss dem Publikum im Bräurosl-Festzelt zurief. Da sagte er nämlich diesen Satz: