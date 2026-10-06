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MeinungDieser eine SatzDie beste Wiesn aller Zeiten? Nein, München leidet unter Dauerstress

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Kolumne von Sebastian Beck

Lesezeit: 2 Min.

Der Oberbürgermeister von München, Dominik Krause, bei einem Rundgang über das Oktoberfest 2026, das am vergangenen Wochenende endete.
Der Oberbürgermeister von München, Dominik Krause, bei einem Rundgang über das Oktoberfest 2026, das am vergangenen Wochenende endete.
Foto: Florian Peljak

Eine neue Rekordzahl an Besuchern hatte das Oktoberfest. Der Oberbürgermeister mag das feiern. Viele Münchner sehen es anders. Und es könnte bald sogar noch schlimmer werden.

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München kuriert sich gerade noch vom Oktoberfestrausch aus. Da ist es an der Zeit, einmal halbwegs nüchtern zu bilanzieren, ob die Wiesn in diesem Jahr wirklich ganz so grandios war, wie es Grünen-Oberbürgermeister Dominik Krause zum Abschluss dem Publikum im Bräurosl-Festzelt zurief. Da sagte er nämlich diesen Satz:

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