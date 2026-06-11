In der mit Abstand teuersten deutschen Stadt sinken die Kosten für Neubauwohnungen. Doch das heißt nicht, dass da eine Immobilienblase geplatzt wäre. Und die Mieten steigen weiter.

Erzählt man anderswo in Deutschland, dass man aus München kommt, nimmt das Gespräch fast immer eine Richtung. Nicht zum Oktoberfest und nicht zum FC Bayern, sondern zu den berüchtigten Immobilienpreisen, die ins Unermessliche zu steigen scheinen.