Drohne über Münchens Flughafen:Das soll die Leute nervös machen

René Hofmann

Kommentar von René Hofmann

Lesezeit: 2 Min.

Flugzeuge, die nicht ankamen, können auch nicht starten: Deshalb fielen auch am Freitag noch etliche Flüge in München aus.
Flugzeuge, die nicht ankamen, können auch nicht starten: Deshalb fielen auch am Freitag noch etliche Flüge in München aus. (Foto: Foto: Angelika Warmuth/REUTERS)

Ein Flugobjekt legt Deutschlands zweitgrößten Flughafen lahm, vor dem Nationalfeiertag, zum Finale des Oktoberfests. Da hat sich möglicherweise einer etwas gedacht dabei.

Der Münchner Flughafen ist der zweitgrößte Flughafen Deutschlands. Zum Finale des größten Volksfestes der Welt, der Wiesn, ist er an diesem Wochenende besonders stark frequentiert. Den Namen Franz Josef Strauß trägt er. Der CSU-Heilige war ein bekennender Law-and-Order-Mann, das große Vorbild für den heutigen Ministerpräsidenten Markus Söder, der gerne in Top-Gun-Montur im Simulator posiert – jüngst erst bei einem bayerischen Start-up, das im großen Stil autonome Kampfjets fertigen will.

München
Drohnensichtung am Münchner Flughafen: Was wir wissen und was nicht

Der Flughafen wurde nach der Sichtung von Drohnen zeitweise gesperrt, etwa 3000 Passagiere waren betroffen. Am Freitag lief der Betrieb wieder an. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

SZ PlusVon Birgit Kruse und Verena Wolff

