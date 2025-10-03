Ein Flugobjekt legt Deutschlands zweitgrößten Flughafen lahm, vor dem Nationalfeiertag, zum Finale des Oktoberfests. Da hat sich möglicherweise einer etwas gedacht dabei.

Der Münchner Flughafen ist der zweitgrößte Flughafen Deutschlands. Zum Finale des größten Volksfestes der Welt, der Wiesn, ist er an diesem Wochenende besonders stark frequentiert. Den Namen Franz Josef Strauß trägt er. Der CSU-Heilige war ein bekennender Law-and-Order-Mann, das große Vorbild für den heutigen Ministerpräsidenten Markus Söder, der gerne in Top-Gun-Montur im Simulator posiert – jüngst erst bei einem bayerischen Start-up, das im großen Stil autonome Kampfjets fertigen will.