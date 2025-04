Wie gewinnt man gegen den FC Bayern? Dieser Spieler hat es in den vergangenen Tagen und am Dienstagabend gezeigt.

Thomas Müller konnte seine Fans im Champions League-Viertelfinale gegen Inter Mailand zwar nicht mit einem Sieg des FC Bayern beglücken. Aber einen Moment der Genugtuung hat er ihnen mit seinem Ausgleichstor in der 85. Minute geschenkt. Vermutlich diskutiert man noch in der mongolischen Steppe über die ruppige Weise, mit der sich der Verein in den vergangenen Wochen seines beliebten, aber in der Regel nicht eben spielentscheidenden Stürmers entledigt hat; und über die Wahrnehmung jenes Spielers, der offenbar der Ansicht war, sein Charisma müsste als Begründung für eine kostenintensive Vertragsverlängerung reichen.