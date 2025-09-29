Das Land hat mit Korruption und einer mangelhaften Justiz zu kämpfen. Und dann sind da noch die vielen Menschen, die mit Moskau sympathisieren. Spricht alles gegen eine Aufnahme? Ganz im Gegenteil.

Wer sich in der Wahlkampfzentrale der proeuropäischen Partei der Aktion und Solidarität (PAS) ins Wlan einloggen wollte, musste „9 3⁄4“ anwählen und als Passwort „Hogwarts Express“ eingeben. Die Anspielung auf Harry Potter und seinen Weg über den unsichtbaren Bahnsteig 9 ¾ ins Zauberreich erzählt einiges über die Partei, die am Sonntag die moldauische Parlamentswahl gewonnen hat. Sie wird getragen von vielen jüngeren Leuten, die gut ausgebildet sind und oft im Ausland gearbeitet haben. Und die sich im Zweifel eher an den Helden westlicher Millennials orientieren als an dem heiligen Stefan dem Großen, der in Moldau von einem Großteil der Bevölkerung verehrt wird. Der tiefgläubige Christ hatte im Spätmittelalter Feldzüge gegen die feindlichen Ungarn und Osmanen geführt.