Das Erzbistum Köln wurde zur Zahlung eines hohen Schmerzensgelds an ein Missbrauchsopfer verurteilt. Das könnte ein Neuanfang sein im Umgang mit den Verbrechen gegen Kinder und Jugendliche.

Kommentar von Annette Zoch

320 Nächte verbrachte Georg Menne in dem Ferienhaus des katholischen Priesters. Als das begann, war er Ministrant und 13 Jahre alt. Sein Vater war gerade gestorben, der Priester nutzte die Ausnahmesituation des Jungen aus. In jeder einzelnen dieser Nächte zwischen 1972 und 1979 wurde Menne missbraucht. Jahrzehnte später verklagte der heute 62-Jährige das reiche Erzbistum Köln auf Schmerzensgeld - und dieses muss ihm nun tatsächlich, so lautete das Urteil des Kölner Landgerichts, 300 000 Euro zahlen.