MeinungUSAIn Trumps Amerika ist man nun selbst schuld, wenn man erschossen wird

Kommentar von Peter Burghardt

Minneapolis, am Mittwoch: das Auto, in dem Renee Nicole Good erschossen wurde.
Minneapolis, am Mittwoch: das Auto, in dem Renee Nicole Good erschossen wurde. (Foto: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP)

In Minneapolis tötet ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE eine Frau, die ihn nicht im Geringsten bedrohte – und wird dafür auch noch von der Regierung gelobt. Menschen ohne Anstand und Empathie führen das Land.

Was ist nur aus diesem Amerika geworden, der Heimat von Renee Nicole Good. Bis zum Mittwoch lebte diese Mutter von drei Kindern in Minneapolis, sie verfasste gerne Gedichte. Offenbar hatte sie auch Sympathie für Immigranten, das ist kein Verbrechen. Dann erschoss ein Beamter der Ausländerbehörde ICE sie, weil er angeblich Angst hatte, von ihr überfahren zu werden.

USA
:Minneapolis trauert um getötete Mutter – in Portland fallen Schüsse

In Minneapolis fordern Protestierende Gerechtigkeit für die 37-jährige Renee Nicole Good, die von einem ICE-Beamten erschossen wurde. In Portland feuern Bundesbeamte auf zwei weitere Menschen.

SZ PlusVon Charlotte Walser

