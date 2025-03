Erst einmal sind es nur Zahlen. Aber ihre schiere Größe entfaltet eine Wucht, die ein über Jahre von Selbstzweifeln geplagtes Land schon lange nicht mehr erlebt hat. Was Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken als erstes Ergebnis der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD vorgelegt haben, hätte noch vor wenigen Wochen das Vorstellungvermögen aller Beteiligter gesprengt. Ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die teils marode Infrastruktur kann wirklich einen Unterschied machen in den kommenden Jahren - und einen Beitrag dazu leisten, das träge und schwermütig gewordene Land aufzurichten.