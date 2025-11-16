Zum Hauptinhalt springen

MeinungLateinamerika:Selbst die schärfsten Kritiker der USA machen jetzt lieber einen Rückzieher

Jan Heidtmann

Kommentar von Jan Heidtmann

Demonstration der Stärke in der Karibik: der Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“.
Demonstration der Stärke in der Karibik: der Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“. (Foto: Petty Officer 3rd Class Gladjimi/dpa)

Das massive Militäraufgebot in der Karibik stößt auf heftige Kritik. Doch auf tatkräftige Unterstützung kann Venezuela nicht hoffen. Und das hat auch seine Berechtigung.

Die Geschichte der Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika steckt voller Demütigungen – und zwar für Lateinamerika. Mal intervenierte der Nachbar im Norden eher verdeckt, wie in Chile oder in Mittelamerika, mal ganz offen, wie in Panama 1989. Das Vorgehen der USA wurde dabei immer auch laut kritisiert, verhindert wurden die Einsätze dennoch nicht. Das wäre auch diesmal so, sollte sich Präsident Donald Trump tatsächlich entscheiden, Venezuela anzugreifen.

