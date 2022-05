Militär ermöglicht Frieden, gemeinsam mit kluger Politik und eingebettet in die Kraft eines Bündnisses - Bundeswehrsoldaten bei einer Gelöbnisparade in Berlin.

Krieg ist abwendbar. Und es ist das Militär, das gemeinsam mit kluger Politik Frieden ermöglicht. Was das für die Ukraine bedeutet - und für den offenen Brief an Kanzler Scholz.