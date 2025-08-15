Zum Hauptinhalt springen

„Ist das gerecht?“ – Interview-Podcast mit Ronen Steinke„Je mehr Sprachen die Kinder sprechen, umso wichtiger wird Deutsch“

Lesezeit: 1 Min.

„Die Komplexität hat wirklich zugenommen“, sagt Aladin El-Mafaalani im Gespräch mit Ronen Steinke über Diversität an Schulen.
„Die Komplexität hat wirklich zugenommen“, sagt Aladin El-Mafaalani im Gespräch mit Ronen Steinke über Diversität an Schulen. (Foto: Jennifer Fey/Bearbeitung SZ)

Der Migrationsforscher Aladin El-Mafaalani spricht im Podcast über „Superdiversität“ an Schulen. Und er erklärt, warum Kinder und Jugendliche politisch kaum vertreten werden.

Podcast von Ronen Steinke

Politik wird in Deutschland insbesondere von der Generation 50 plus gemacht. Einer Altersgruppe, in der es noch relativ wenige Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Und die entscheiden über eine Generation von Kindern und Jugendlichen, die so divers ist, wie noch keine zuvor. Das fängt schon in den Schulen an: Klassenzimmer mit einem guten Dutzend verschiedener Sprachen. Mit fünf, sechs verschiedenen Religionen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite