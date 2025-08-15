Der Migrationsforscher Aladin El-Mafaalani spricht im Podcast über „Superdiversität“ an Schulen. Und er erklärt, warum Kinder und Jugendliche politisch kaum vertreten werden.

Podcast von Ronen Steinke

Politik wird in Deutschland insbesondere von der Generation 50 plus gemacht. Einer Altersgruppe, in der es noch relativ wenige Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Und die entscheiden über eine Generation von Kindern und Jugendlichen, die so divers ist, wie noch keine zuvor. Das fängt schon in den Schulen an: Klassenzimmer mit einem guten Dutzend verschiedener Sprachen. Mit fünf, sechs verschiedenen Religionen.