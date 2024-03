In friedlicher Stimmung: Boris Rhein (von links nach rechts), CDU-Ministerpräsident von Hessen, begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) neben Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen in der hessischen Landesvertretung in Berlin.

Nach dem Treffen mit dem Bundeskanzler üben die Ministerpräsidenten sich in ungewohnter Sanftmut, endlich. Denn in Migrationsfragen ist mit Gepolter nichts gewonnen.

Kommentar von Constanze von Bullion

Frohe Botschaften sind nur selten zu vermelden in der Migrationspolitik. Am Mittwoch aber kam eine aus Berlin, nach dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Statt mit dem üblichen Gepolter mehr Härte in Asylfragen zu fordern, haben die Landeschefs sich in ungewohnter Sanftmut geübt - und Gemeinsamkeiten betont statt Differenzen. Das ist nicht viel, aber es ist ein Anfang.