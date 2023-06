Nach der Rettung: Überlebende in einem griechischen Aufnahmezentrum in Kalamata, 14. Juni 2023.

Kommentar von Mirco Keilberth

Welch eine Tragödie: Wohl bis zu 600 Menschen sind am Mittwoch bei dem Untergang eines aus Libyen kommenden Schiffes vor der griechischen Küste gestorben. Schon werden die Forderungen laut, die geplante Kooperation der Europäischen Union mit autokratischen Machthabern wie Khalifa Haftar in Libyen oder dem tunesischen Präsidenten Kais Saied einzustellen. Aus Haftars Herrschaftsgebiet in Libyen hatte das Boot abgelegt, und auch aus Angst vor der rassistischen Kampagne von Saied gegen die afrikanischen Migranten in seinem Land riskieren derzeit Tausende ihre Leben auf dem Mittelmeer.