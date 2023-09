Migration:Die deutsche Debatte braucht mehr Ehrlichkeit

Kommentar von Markus Balser

Welche Dramen sich gerade an Europas Grenzen abspielen? Die Nachrichten dieser Woche geben eine klare Antwort. Allein auf der Mittelmeerinsel Lampedusa gingen in wenigen Tagen Tausende Bootsmigranten aus Afrika an Land. An vielen Außengrenzen steigen die Zahlen Geflüchteter drastisch an. Längst sind auch innerhalb Europas die Folgen spürbar. An der deutsch-polnischen Grenze etwa, einem neuen Zentrum illegaler Migration, kommen täglich Hunderte Menschen an, geschleust oft unter unmenschlichen Bedingungen.