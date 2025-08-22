Zum Hauptinhalt springen

MeinungZehn Jahre „Wir schaffen das“:Als ob man sich für Humanität rechtfertigen müsste

Portrait undefined Judith Wittwer

Kommentar von Judith Wittwer

Angela Merkel und ihr Nachnachfolger, hier bei einem Empfang aus Anlass ihres 70. Geburtstags vor einem Jahr in Berlin.
Angela Merkel und ihr Nachnachfolger, hier bei einem Empfang aus Anlass ihres 70. Geburtstags vor einem Jahr in Berlin. (Foto: Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Am 31. August 2015 sprach Angela Merkel den Satz, der ihre Kanzlerschaft, das Land und Europa verändern sollte. Friedrich Merz will von ihrer Politik der offenen Grenzen nichts mehr wissen – dabei könnte er von der Vorgängerin einiges lernen.

Auf der Flucht nach Europa sind in den vergangenen Tagen wieder viele Menschen ertrunken. Mindestens 26 Migranten starben vor Lampedusa, als zwei Boote kenterten, die auf dem Weg nach Sizilien waren. In Griechenland wiederum ist die Rede von tausend Geflüchteten, die jeden Tag aus Libyen übersetzen und stranden. Es kommen also wieder mehr Menschen übers Mittelmeer, und da die See tückisch ist und die Boote oft zu klein sind, häufen sich nun auch wieder die Tragödien bei der Überfahrt.

