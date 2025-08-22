Am 31. August 2015 sprach Angela Merkel den Satz, der ihre Kanzlerschaft, das Land und Europa verändern sollte. Friedrich Merz will von ihrer Politik der offenen Grenzen nichts mehr wissen – dabei könnte er von der Vorgängerin einiges lernen.

Auf der Flucht nach Europa sind in den vergangenen Tagen wieder viele Menschen ertrunken. Mindestens 26 Migranten starben vor Lampedusa, als zwei Boote kenterten, die auf dem Weg nach Sizilien waren. In Griechenland wiederum ist die Rede von tausend Geflüchteten, die jeden Tag aus Libyen übersetzen und stranden. Es kommen also wieder mehr Menschen übers Mittelmeer, und da die See tückisch ist und die Boote oft zu klein sind, häufen sich nun auch wieder die Tragödien bei der Überfahrt.