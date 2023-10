Kommentar von Markus Balser

Eines der wenigen Bilder dieses Treffens zeigt die Teilnehmer nur schemenhaft. Fotografen erwischten Kanzler Olaf Scholz (SPD), Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sowie die Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD) am Freitagabend diskutierend auf einer Empore des düsteren Kanzleramts. Der Schnappschuss gibt die politische Lage nur zu gut wieder. Denn der von vielen Seiten geforderte Deutschlandpakt in der Migrationsfrage ist bisher allenfalls in Umrissen erkennbar.